Il Milan inizia a sfoltire. Contatti avviati tra il club rossonero e l’Empoli per Andrea Conti. Il club toscano ha messo gli occhi sull’esterno destro ex Parma, fermo praticamente da un anno. Non gioca una partita ufficiale dal 18 gennaio scorso (7 minuti nel successo 2-0 contro il Cagliari), nelle ultime tre gare non era neanche in panchina e non è stato inserito nella lista Uefa. Insomma, per Maldini e Massara è il primo nome sulla lista dei partenti.





IL PUNTO - Contratto in scadenza con i rossoneri il 30 giugno 2022, il Milan faciliterebbe la sua cessione già nel mercato di gennaio. Per il club rossonero sarebbe un vantaggio anche solo tagliare l’ingaggio del terzino, oramai fuori dai piani di Pioli. Contatti avviati con l’Empoli dunque, Conti presto potrebbe cambiare maglia e iniziare una nuova avventura.