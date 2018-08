Non solamente il Genoa sta pensando a Luca Antonelli per rinforzare la propria fascia sinistra. Sull'esterno mancino del Milan si starebbe muovendo nelle ultime ore anche l'Empoli.



Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito, il club toscano, che ieri ha avuto un colloquio con quello rossonero proprio per discutere della situazione del 31enne brianzolo prossimo alla scadenza di contratto, sarebbe addirittura in vantaggio rispetto a quello ligure pur essendosi mosso dopo.



A favorire un eventuale sbarco al Castellani di Antonelli sarebbe la possibilità di poter essere la prima scelta di Andreazzoli e non la riserva di Criscito come invece gli accadrebbe nel caso optasse per tornare al Grifone.