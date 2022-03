Milan-Empoli è il posticipo serale del sabato della 29esima giornata di Serie A, la 10a del girone di ritorno. Come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola live degli episodi più discussi della gara.



LE DESIGNAZIONE ARBITRALE

CHIFFI

IMPERIALE – DI IORIO

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: LO CICERO



PRIMO TEMPO

8' Gran parata di Vicario sul destro a giro di Florenzi, ma anche in caso di gol l'azione sarebbe stata annullata. Il terzino del Milan è partito in posizione di fuorigioco all'inizio dell'azione.

15' Protesta l'Empoli per la punizione da cui nasce il gol del Milan. Secondo Bandinelli l'intervento su Kessie dal limite non era da sanzionare, ma l'intervento è oltre il limite quindi giusto fischiare.

16' Regolare il gol di Kalulu che trova l'angolino alla destra di Vicario dopo la ribattuta sulla punizione. Sulla traiettoria c'è Calabria che si scansa e sembra oltre la linea del fuorigioco, ma c'è Henderson sullo sfondo a tenerlo in gioco.

34' Manca un giallo a Rafael Leao che entra a gamba altissima e colpisce Asslani al volto. Intervento involontario e non cattivo, ma ci stava il cartellino.