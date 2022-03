chiude la serata del sabato della 29esima giornata di Serie A, la 10a del girone di ritorno. In un San Siro a tinte rossonere per cavalcare la frenesia per la corsa scudetto gli uomini disono chiamati alla vittoria per mantenere il primato in classifica ed evitare sorpassi. Gli ospiti didopo una prima parte monstre di stagione si sono fermati e non vincono dal 15 dicembre in Coppa Italia pur mostrando sempre un buon calcio anche nelle ultime uscite negative.Milan-Empoli, calcio d'inizio alle 20.45 di sabato 12 marzo a San Siro, sarà tramsessa sia da Dazn sulla propria piattaforma, che da Sky che la farà vedere su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). La gara sarà visibile in streaming per smartphone e tablet sull'app Dazn, su quella di SkyGo e su Now.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.(4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.