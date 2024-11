Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Milan-Empoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Sfida interessante quella di domani pomeriggio alle ore 18 a San Siro tra un Milan desideroso di cambiare marcia in campionato e un Empoli in striscia positiva da tre turni: per gli azzurri cinque punti negli ultimi 270 minuti giocati.• Partita: Milan-Empoli• Data: sabato 30 novembre 2024• Orario: 18:00• Canale TV: DAZN, DAZN 1• Streaming: DAZN

Nell’Empoli titolarissimo l’ex Vasquez, ballottaggio nel reparto offensivo: Pellegri potrebbe partire ancora dal primo minuto, ma scalpita anche l’ex Inter Esposito. A fianco, invece, ci sarà Lorenzo Colombo, l’ex della partita.Fonseca riabbraccia Morata dal 1’ e cambia ancora la coppia di centrali rispetto a Bratislava: fuori Pavlovic e Tomori, dentro Thiaw e Gabbia.Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Cacace, Pezzella; Pellegri, Colombo. All. D'Aversa.

La gara fra Milan e Empoli, valida per la giornata numero 14 del campionato di Serie A Enilive, si giocherà sabato 30 novembre 2024, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 18:00.La partita tra Milan e Empoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

• DAZNPer vedere Milan-Empoli in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.La telecronaca del match sarà a cura di Dario Mastroianni e Marco Paolo.