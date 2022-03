Il portiere dell'Empoli, Guglielmo Vicario ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho debuttato in Serie A contro Handanovic, Inter-Cagliari a San Siro, aprile 2021. All'andata l'ho incontrato e abbiamo chiacchierato. 'Sai che sei stato il mio idolo?', gli ho detto. Ho anche la sua maglia. Prima del match ho pressato Orlandoni, ex preparatore dei portieri del Cagliari. Gli ho rotto le scatole tutta la settimana, ne è valsa la pena. Abbiamo una foto insieme, dopo la qualificazione in Champions League dell'Udinese. Ero nelle giovanili, già pieno di sogni".



"Andreazzoli non lo chiamo 'nonno', è fondamentale per la mia crescita. Sa trasmetterti tutto, con lui ho imparato anche a costruire dal basso. Pippo Inzaghi è stato molto importante per la mia carriera, ci sentiamo ancora. Ricordo quando è stato annunciato a Venezia nel 2016, ero elettrizzato. E sui rigori mi massacrava, in ogni rifinitura mi sfidava. Serie da 5, se ne avessi parato almeno uno avrei ricevuto un premio. Mi ha messo in difficoltà. Pippo calcia incrociando, all’angolino, precisissimo. Vinceva lui, ma a volte anche io. E quanto rosicava... La mia parata più difficile e importante è quella su Chiesa allo Juventus Stadium. Penso alla Nazionale? Penso prima all’Empoli, poi chissà".