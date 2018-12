Ci può stare. Devo ammettere che sia un poco frustranteLe scusanti però ci sono e sono tante.Innanzitutto il valore del Torino, imbattuto fuori casa, una squadra organizzata, ricca di buone individualità, ben assemblata da, allenatore scrupoloso e preparato.una emergenza che costringe a un superlavoro psicofisico i soliti dodici o tredici, spesso impossibilitati a dare sempre il massimo.al di sotto del loro eccellente rendimento. Non è un problema di superlavoro per altri due rossoneri, che, purtroppo, non riescono a uscire dal grigiore delle loro prestazioni, due giocatori sui quali poggiano le fortune del Milan,. Sull’impegno nessuna critica, sulla qualità delle loro giocate invece il parere è concorde sul fatto che non riescano a essere decisivi. Il giocatore turco è molto alterno, a qualche buona apertura alterna le difficoltà nel dribbling e soprattutto nel tiro a rete da fuori area, suo splendido biglietto da visita. Il numero nove rossonero,dei tempi napoletani e bianconeri, ma anche delle prime partite nel Milan, capace di risolvere, con una prodezza devastante e vincente, partite complicate, collose e difficili, proprio come il match contro il Torino.per l’errore sul tiro, a colpo sicuro, dall’area piccola, ieri comunque spesso protagonista in recuperi coraggiosi e autore della unica conclusione pericolosa verso Sirigu.che ha confermato la sua grandezza. La parata su Iago Falque entra prepotentemente fra le cinque parate più belle e spettacolari della sua carriera. Un riflesso impossibile, una reattività fantastica, che ha confermato che la sua “Amigdala”, la parte del cervello dove risiede l’istinto, è sviluppatissima e straordinaria.. Parafrasando una frase dell’astronauta americano possiamo dire “Un piccolo balzo per un portiere, una grande, gigantesco passo per la Champions League!”