Milan, esame finale per Frendrup: la situazione

Tradomani al Marassi sarà una gara priva di un significato legato alla classifica. Da una parte ci sono i rossoneri che non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma sperano nella vittoria della coppa Italia anche per avere diritto a un posto in Europa League, dall’altra i rossoblu ringraziano Patrick Vieira per averli condotti a una salvezza tranquilla dopo la grande paura iniziale.: Geoffrey Moncada studia la possibilità Morten Frendrup, uno dei migliori centrocampisti per rendimento anche in questa stagione dell’intera Serie A. Le valutazioni sono soprattutto sull’adattabilità al vestito tattico del Milan. Sulla valutazione,

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

, i tempi sono maturi per una cessione., ha guadagnato una pole quasi solitaria e può chiudere al termine della stagione.: il match di domani sera al Marassi sembra proprio il classico esame finale.