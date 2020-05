Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto agli esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio al polpaccio rimediato ieri in allenamento, per il quale rischia un lungo stop. L'attaccante svedese si è recato questa mattina, intorno alle 11, presso la clinica privata Columbus, accompagnato dal medico del Milan Mazzoni: si attende ora l'esito dei test per fare chiarezza sul problema.



L'INFORTUNIO - Il problema per Ibra è arrivato durante la partitella finale nell'allenamento di ieri e ha subito preoccupato lo staff rossonero: ipotizzato un serio problema al gemello, ma si teme anche il coinvolgimento del tendine d'Achille, un guaio che chiuderebbe anzitempo la stagione. Esami fatti, ora si attende solo il responso: Milan e Ibrahimovic con il fiato sospeso.