: l’eccezionale marcia delin campionato ha contemplato, ma paradossalmente questihanno costituito proprio leA nessun costo. Contro, gli uomini dinon erano stati fortunati, ma contro ilè successo davvero di tutto. Sembrava la classica serata stregata in cui la sconfitta è inevitabile soprattutto per una squadra che gioca ogni 3 giorni ininterrottamente da mesi e che non ha minimamente l’organico per sopportare questo tour de force. A tutto questo aggiungiamo la pressione psicologica delper mantenere le distanze in classifica dalle dirette inseguitrici che nel pomeriggio avevano vinto. Uno dei tanti problemi che provoca l’è proprio quello di scendere in campo quasi sempre la domenica sera e quindi con addosso l’obbligo di vincere.La sfida contro il Parma si presenta psicologicamente difficile, ma in campo lo diventa ancora di più. Pronti via e si rompe. Al suo posto deve entrare il giovane, praticamente al debutto in. Alla prima azione l’ex Lione deve andare a chiudere su un satanasso comeche trova il modo di crossare e di servire in mezzo all’area il compagno, mentree gli altri rossoneri si addormentano. La partenza a handicap stenderebbe un toro, ma il peggio deve ancora venire. Pioli è obbligato a fare un po’ di turnover scegliendo tra i pochissimi a disposizione, anche se la scelta “spagnola” della coppianon sembra felicissima, soprattutto obbliga a decentrareche quando parte dall’esterno non da’ il meglio di sé.I due “mosquitos” riescono anche a confezionare il gol del pareggio, ma il VAR individua un millimetrico fuorigioco. Il malagueno deltrova anche un fantastico colpo a giro che inaugura la serie dei legni di serata., che invece di portarsi a casa il pallone per un meritato hat-trick,La serata sembra davvero stregata quando ilsi affaccia pernella metá campo rossonera e ottiene l’incredibile raddoppio sulla seconda dormita difensiva. Da questo punto di vista si spera che mercoledì oltre arientri il fondamentale. Ma per due che potrebbero rientrare, sicuramente ci saranno almeno altri due forfait. Quello già citato die quello di, che si ferma anche lui nella serata delle streghe. Da valutare lo stessoche entra insieme ad(irriconoscibile rispetto a Praga) e dopo poco si procura un fastidio muscolare.La doppia rimonta rossonera è tutta nella testa e nei piedi diche si lascia definitivamente alle spalle un periodo altalenante firmando la sua miglior prestazione da quando gioca nel. Alla fine il pareggio contro il Parma assomiglia più a un punto guadagnato che a due punti persi, grazie alla voglia di non mollare mai di una squadra che è comunque esausta di testa e di gambe.