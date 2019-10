L'ottava giornata segnerà l'esordio di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Un debutto sulla carta felice per il tecnico emiliano, la cui vittoria sul Lecce a San Siro nel posticipo di domenica è data a 1,38. Durissimo il compito dei giallorossi, che non battono i rossoneri dal 2006: il blitz sarebbe una sorpresa da 8 volte la posta, mentre il pareggio è a 5,00. Previsioni "alte" sul fronte dei gol: le ultime tre partite del Milan sono finite con almeno tre reti complessive, mentre il Lecce ha la seconda peggiore difesa del campionato. Una sfida da Over 2,5 (tre o più marcature complessive) vale 1,70.