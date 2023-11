Francesco Camarda, grazie all’esordio di ieri sera, ha stabilito il record di più giovane giocatore a debuttare in Serie A, a 15 anni, 8 mesi e 23 giorni. Il Milan sa di avere in mano una gemma, un tesoro da proteggere e non da lasciarsi sfuggire, visto che numerosi top club hanno messo gli occhi sul giocatore classe 2008. Per tale motivo, la dirigenza rossonera vuole che apponga la firma sul suo primo contratto da professionista: Camarda potrà apporre la sua prima firma da pro solo al compimento dei 16 anni, quindi dal 10 marzo 2024 in poi, stringendo un accordo della durata massima di tre anni. Il Milan lavora per blindarlo.