Milan, esplode il caso Conceiçao. Il portavoce: mercato tardivo, giocatori fuori forma e società assente. Poi la smentita: "Non c'è nulla di vero"

, col passare delle ore e dei giorni. Mentre l'amministratore delegatoe dirimere alcune intricate questioni – il capitolo relativo al nuovo direttore sportivo, la crisi della squadra ma soprattutto la forte spaccatura venutasi a creare a livello dirigenziale tra lui e il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic –in particolare rivolto a quelli più rappresentativi,ad affrontare la gestione quotidiana dei problemi e di non avergli fornito gli strumenti idonei per risolverli.Affidando successivamente il suo pensiero a La Gazzetta dello Sport,, negando l'esistenza di tutta una serie di criticità. Ma, secondo quando fa filtrare la società,, che non più tardi di domenica sera si era visto rinnovare la fiducia da Ibrahimovic e Moncada nella pancia di San Siro, dopo la terza sconfitta in campionato – per mano della Lazio – che ha fatto tramontare definitivamente l'obiettivo quarto posto, a pochi giorni di distanza dalla clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord.– come da clausola – visti gli attuali risultati,Nello specifico, quali situazioni i componenti dell'entourage dell'ex allenatore del Porto hanno portato a galla nelle ultime, evidenziando una serie di problematiche che avrebbero fatto prendere al Milan l'attuale, deludentissima, piega dei risultati? Nonostante la presenza più frequente, soprattutto nei giorni scorsi, di Moncada e Ibrahimovic a Milanello,e chi abbia responsabilità sulla gestione della prima squadra. Una delle sue richieste, avanzate al club, sarebbe quella di avere un manager di campo al suo fianco, in grado di farsi sentire coi calciatori e non metterlo nelle condizioni di essere l'unico sergente di ferro nello spogliatoio., sempre nella ricostruzione fornita dal suo portavoce, andrebbe più in profondità e, tanto che nei giorni scorsi – dalle colonne di Repubblica – veniva posta in evidenza la condizione atletica ed il peso forma di diversi giocatori (a partire dal portiere Maignan) e i dati preoccupanti in merito alle ore di riposo e di sonno.– secondo quello che è stato fatto filtrare come il pensiero di Conceiçao –(tra fine gennaio e i primi di febbraio), dandogli poco tempo per provare ad integrarli nel gruppo e a fronte della fittissima serie di partite ravvicinate che gli ha impedito di lavorare con maggiore profitto negli allenamenti.Una serie di attacchi pesantissimi e molto circostanziati che, solo nella serata di ieri, hanno costretto il diretto interessato ad esporsi, per prenderne le distanze. Questo il virgolettato rilasciato a La Gazzetta dello Sport: “”. Soltanto i prossimi passaggi dell'attualità rossonera e l'esito della partita di domani a Lecce chiariranno se questa precisazione sarà risultata sufficiente a spegnere questo nuovo incendio e a consentire a Conceiçao di tenersi la panchina del Milan fino al termine della stagione.