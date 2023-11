Maxime Estève, difensore classe 2002 del Montpellier che il Milan ha già cercato in passato, può tornare di moda per il Diavolo. In questa stagione non sta giocando tanto (appena due presenze finora) e quindi potrebbe muoversi ad un prezzo interessante e con un formula vantaggiosa. La scorsa estate la richiesta dei francesi era stata di 5-7 milioni di euro, ora le loro pretese dovranno essere necessariamente più basse.