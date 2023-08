Il Milan affronta l'Etoile du Sahel alle 18 a Milanello, in un'amichevole che servirà a Pioli per ultimare gli ultimi test di formazione in vista dell'imminente debutto in campionato contro il Bologna. L'allenatore conferma le attese, schierando dal primo minuto il tridente Pulisic-Giroud-Leao. A centrocampo Krunic agirà con l'ausilio di Loftus-Cheek e Reijnders.

Questa la formazione completa:



MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli