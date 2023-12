Una settimana fa, dopo avere battuto inutilmente il Newcastle,Poi, il giorno dopo avere strapazzato il Monza, il sorteggio di Nyon ha riservato ai rossoneri il primo avversario di coppa, suscitando un rinnovato ottimismo, perché i francesi delfanno meno paura degli spagnoli dell’Atletico Madrid, che giocheranno a Milano ma contro un’altra squadra e soprattutto in un’altra competizione. In attesa di sapere quello che accadrà, rimane la certezza delleAlmeno a parole, quindi,che storicamente è sempre andata di traverso alle nostre squadre, perché non può essere un caso che nessuna italiana l’abbia mai vinta., specialmente per il Milan che per adesso ha vinto soltanto loe deve inseguire un piazzamento in campionato dal quarto posto in su. In base al turnover di Pioli, quindi, vedremo già nella gara d’andata contro il Rennes, il 15 febbraio a San Siro, se davvero il Milan punterà a vincere l’Europa League. Senza dimenticare che i francesi sono soltanto al tredicesimo posto in campionato ma hanno concluso il girone di Europa League a un punto dal Villarreal, con i, e avranno il vantaggio non trascurabile di giocare in casa la gara di ritorno contro i rossoneri.Nella migliore delle ipotesi il Milan dovrebbe poi disputare altre sette partite (due negli ottavi, due nei quarti, due in semifinale e l’ultima in finale a Dublino) prima di tornare a sollevarequando vinse contro il Boca Juniors.Un cammino tutt’altro che semplice, in generale per il valore dei possibili rivali, a cominciare dal Liveropol, e in particolare per la concomitanza con gli impegni in campionato.Ecco perché, ricordando le feste di Lautaro e compagni negli anni in cui non hanno vinto lo scudetto,E allora riflettori puntati su San Siro, dove i rossoneri debutteranno in coppa Italia all’inizio del nuovo anno, il 3 gennaio contro il. In caso di qualificazione poi ci sarebbero soltanto quattro partite, la metà rispetto a quelle dell’Europa League, prima di vincere la coppa: una nei quarti, due in semifinale e l’ultima a Roma. UE siccome è inutile illudersi che il Milan possa annullare i nove punti di distacco dall’Inter,come ha insegnato Inzaghi che si è sempre vantato di averla vinta. Anche quando lo scudetto lo aveva festeggiato il Milan…