La 19esima giornata di Serie A si è chiusa ieri, conper 2-1 contro la Spal e l’obiettivo Champions League a un solo punto. Ora si può iniziare a pensare al mercato prima della ripresa, che vedrà la squadra rossonera impegnata il 12 gennaio in Coppa Italia contro la Sampdoria e il 16 gennaio in Supercoppa italiana contro la Juventus. Chi può arrivare a gennaio per rinforzare la rosa rossonera?sono chiari: “Non aspettatevi tanto. Si può fare poco, ascoltate quello che dice Leonardo”., per la mediana l’allenatore del Milan ha dato meno indizi., sempre più voglioso di salutare il Chelsea a gennaio nonostante un contratto in scadenza a fine stagione. Lo spagnolo, scontento per lo spazio concessogli da Maurizio Sarri, ha diverse offerte sul piatto tra cui quella rossonera. L’ex allenatore del Napoli, però, ieri ha ribadito la sua posizione e in parte anche quella del club londinese: “Regista? In quella posizione abbiamo solo due giocatori, Jorginho e Fabregas,, ma non conosco la decisione finale di Fabregas e del club, ovviamente. Ma per me è molto importante e se Cesc andrà via penso che dovremo comprare un altro giocatore, e non è facile perché, tecnicamente, Cesc è un giocatore molto importante”.- Parole di stima di Sarri nei confronti del classe 1987,nonostante a giugno si possa liberare a costo zero., che per ora non affonda il colpo. La società rossonera resta vigile, ma ad oggi le richieste del Chelsea e dello stesso Fabregas complicano l’operazione. “Abbiamo dei paletti. Non possiamo fare quello che vogliamo. La società è stata chiara.dopo la vittoria contro la Spal. Per vestire rossonero, Fabregas è chiamato a forzare la mano con il club e abbassare le sue pretese sull’ingaggio. I problemi in tema fair play finanziario non consento ai rossoneri spese folli, men che meno per un altro giocatore over 30.