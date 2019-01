Milan-Uefa, il duello continua. Dopo l'annuncio del ricorso al Tas contro le sanzioni imposte per il mancato rispetto dei paletti del Fair-play finanziario, il club rossonero si prepara a un nuovo incontro. Venerdì, infatti, una delegazione della società milanista - di cui farà parte Ivan Gazidis - si recherà a Nyon per vedere i rappresentanti dell'organo di governo del calcio europeo.



BATTAGLIA AL FFP - Solo un summit interlocutorio, con Elliott che è però deciso più che mai a dare battaglia su questo tema. Al fondo americano, che la scorsa estate è diventato proprietario del Milan, non è andato giù l'obbligo di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2021, una misura difficilmente conciliabile con un rafforzamento e rilancio sportivo della squadra. Per questo, come scrive Tuttosport, intende dare battaglia, con l'obiettivo di correggere lo strumento del Fair-play finanziario, come suggerito anche da Zvonimir Boban, vicesegretario generale della Fifa, nei giorni scorsi.