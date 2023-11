Dopo 10 giornate di Serie A, è già possibile tracciare una linea e l'ipotesi che lo Scudetto possa andare a qualche squadra estranea al nucleo delle big 4 (Inter, Juve, Milan e Napoli) è, ad oggi, molto complicata. A fare la differenza saranno le stelle di questi club, le scelte degli allenatori, la lunghezza delle rose e gli infortuni. Mai come quest'anno infatti le defezioni dei calciatori sono un tema: si gioca tanto, ci si ferma ai box altrettanto. E chi riesce a stare più lontano da acciacchi vari parte in pole position.



NUMERI - Non è un caso che la squadra di Inzaghi, capolista con merito, sia anche quella meno falcidiata dagli infortuni. E nemmeno che Milan e Napoli, papabili contendenti, siano più lontane dopo che i rossoneri, ancora una volta, sono stati frenati da un gran numero di stop fisici, mentre gli azzurri hanno patito il ko del loro trascinatore Osimhen. Nella gallery di seguito analizziamo numeri e protagonisti mancati di questo inizio di stagione di Inter, Napoli, Juve e Milan.