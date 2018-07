Intercettato da Sky Sport all'uscita dall'udienza al Tas, l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha spiegato: "E' stata una giornata intensa, siamo qui dalle 9.30 da questa mattina e c'è stato ampio tempo per ascoltarci tutti nel dettaglio. Sono stati esplorati gli aspetti di business, finanziari, legali e ora il panel ha tutti gli elementi per giudicare al meglio. Abbiamo messo insieme tutte le possibilità che avevamo a livello legale, con esperti e la presenza di Tuil ha dato ulteriore supporto alle tesi che avevamo già illustrato alla UEFA in passato. La presenza fisica di Tuil (Elliott, ndr) è sicuramente significativa. Ci aspettiamo che la sentenza arrivi domani in mattinata Abbiamo fatto tutto il possibile, attendiamo la decisione del Tas sull'Europa League. La presenza di Elliott può aiutare, ci aspettiamo la sentenza domani mattina".