Ieri è ufficialmente finita la tanto tormentata era di Yonghong Li al Milan: l'ormai ex proprietario non è riuscito nell'ultimo e disperato tentativo di cedere la maggioranza del club al magnate russo Dmitri Robolovlev e così nei prossimi giorni la società di via Aldo Rossi passerà ufficialmente nelle mani di Elliott. Il fondo americano di Paul Singer ha avviato l'escussione del pegno, cominciando con la sostituzione degli amministratori della holding controllante del Milan (leggi qui).



RIVOLUZIONE NEL CDA, RISCHIA FASSONE - Nei prossimi 7-10 giorni verrà attuata questa procedura, poi l'Assemblea convocherà un nuovo CDA dove verranno eletti i nuovi componenti scelti da Elliott. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, anche la posizione dell'ad Marco Fassone è a forte rischio. Il fondo americano sta valutando l'opzione di intervenire ancora più radicalmente nel management del club, andando a sostituire diverse posizioni con uomini scelti in maniera autonoma.



IL RITORNO DI GANDINI - Nato e cresciuto a Varese, ex dirigente Mediaset, un passato di ben 23 anni al Milan: è Umberto Gandini il candidato a raccogliere il testimone di Marco Fassone. In rossonero era una specie di ministro degli esteri,un ruolo strategico di rilevante importanza al fianco di Adriano Galliani. Attualmente ricopre la posizione di amministratore delegato della Roma può vantare un curriculum di tutto rispetto sia nel mondo del calcio che in quello televisivo. Dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera nel settore dello sport comprando diritti tv Sport per RTI Mediaset, ricoprendo per oltre 23 anni il ruolo di Direttore responsabile delle attività della squadra. Contemporaneamente ha lavorato e ricopre ancora un ruolo nei comitati UEFA e FIFA. Dal 2008 è Vicedirettore dell'Associazione dei Club Europei: un organismo che rappresenta le società calcistiche a livello continentale, il cui scopo è quello di proteggere e di promuovere il calcio dei club europei. Ci sono diversi fattori che giocano a favore di Gandini: ha un grande legame con il Milan e un ottimo rapporto con Paolo Maldini, candidato al ruolo di responsabile dell'area tecnica. Senza dimenticare che alla Roma sta incontrando anche qualche problema a livello di rapporti interni. Il Diavolo cambia di nuovo pelle, anche Marco Fassone potrebbe farne le spese.