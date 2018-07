Gli stati generali del Milan volano a Londra: l'amministratore delegato dei rossoneri Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli sono arrivati in queste ore nella capitale inglese, domani è infatti previsto un summit con Elliott, credit fund proprietario del club da quasi una settimana.



INCONTRO PER IL FUTURO - L'incontro è importante e propedeutico alle mosse future del Milan: con Elliott infatti si proverà a fare il punto e provare a sbloccare il mercato in entrata e uscita, ma la stessa situazione dei due dirigenti rossoneri verrà presa in analisi da parte del fondo, che sta pensando ad alcuni ingressi in società nei ruoli cardine. La settimana è fondamentale per il Milan: venerdì infatti il Tas di Losanna esporrà la sentenza in merito alla riammissione dei rossoneri in Europa League, mentre per sabato è previsto il primo cda della nuova società.



FASSONE AD DELLA LEGA? - Novità delle ultime ore, riportata da Corriere.it, è quella che vede Marco Fassone, dopo il ribaltone societario che sta avvenendo al Milan, vicino a lasciare la poltrona da amministratore delegato del club rossonero e pronto per assicurarsi la posizione di ad della Lega, visto che Marco Brunelli sta ricoprendo il ruolo pro tempore. Lo appoggia l'ala lotitiana della Lega, ma il fronte capeggiato da Juventus e Inter è pronto a fare blocco. Giovedì all'assemblea se ne saprà di più.



@AleDigio89 e @86_Longo​