Il nuovo Milan vince e sorride, grazie ai gol di Piatek, le giocate di Paquet​á e il grande spirito di gruppo creato da Rino Gattuso. Intanto, in tribunale, va avanti la controversia con una parte del vecchio Milan, ovvero con l'ex amministratore delegato Marco Fassone che ha fatto causa al club dopo il licenziamento avvenuto nel momento del passaggio della società al fondo Elliott.



OGGI NUOVA UDIENZA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi alle 12.30 ci sarà una nuova udienza presso il Tribunale del lavoro di Milano. Dopo i rinvii di dicembre e gennaio, bisognerà capire se le parti abbiano raggiunto un accordo oppure se la questione proseguirà e verrà risolta per vie legali.