Il Milan si è affidato a Leonardo per muoversi sul mercato, in attesa di conoscere il nome del nuovo amministratore delegato. Eppure, il "legame" con Marco Fassone non è ancora finito. Già, perché l'ex dirigente rossonero, che è stato sollevato dal suo incarico da Elliott una volta subentrato a Yonghong Li, sta trattando la sua buonuscita con la proprietà a stelle e strisce della società milanista. E le parti sono distanti...



OFFERTA E RICHIESTA - Come riporta Il Sole 24 Ore, Elliott ha offerto una buonuscita da 2,5 milioni di euro a Marco Fassone, con l'ex ad che invece ha chiesto una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Elliott dice no, con le parti che ora sono in causa: Fassone, che sempre secondo il Sole 24 Ore non ha ancora ricevuto la lettera di licenziamento per giusta causa, si è rivolto allo studio legale LabLaw e ha calcolato la buonuscita sul fatto che era sia amministratore delegato (200 mila euro l'anno) che direttore generale (900 mila euro l'anno), con un contratto sino al 2021 e buonuscita definita contrattualmente. Elliott, dal canto suo, si basa sul fatto che la buonuscita è stata pattuita da Fassone con l'ex azionista di maggioranza. Fassone-Milan, non è ancora finita.