Il Milan e il Villarreal non hanno trovato l'accordo soltanto per l'approdo a Milano di Samuel Chukwueze, ma contemporaneamente le due società hanno portato avanti anche l'operazione che consentirà a Matteo Gabbia di compiere il percorso inverso in direzione Spagna. La conferma della chiusura dell'affare è arrivata in questi istanti proprio dal difensore italiano che ha lasciato il ritiro negli Stati Uniti dei rossoneri concedendo una breve battuta ai microfoni di Sky.



LA CONFERMA - Gabbia ha confermato di essere molto legato ai colori rossoneri, ma che l'offerta del Sottomarino Giallo non si poteva rifiutare. "Sono molto contento di questa nuova esperienza in Spagna, mi dispace lasciare un gruppo fantastico. Auguro il meglio a tutto lo staff e a tutti i compagni. Speriamo che comunque il Milan si tolga delle soddisfazioni. Voglio mandare un saluto a tutti i tifosi. Sono molto entusiasta della mia nuova esperienza, non potevo non accettare. Mi hanno subito stimolato tanto",



I DETTAGLI - La formula dell'operazione che porterà Gabbia al Villarreal è quella di un prestito secco, oneroso col giocatore che, fra una stagione tornerà a disposizione di Stefano Pioli e del Milan.