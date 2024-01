Milan, fatta per l'arrivo di Terracciano dal Verona: il prezzo, battute Juve e Fiorentina

Redazione CM

Dopo il ritorno di Matteo Gabbia in difesa, il Milan mette a segno il secondo colpo di mercato della sessione invernale. Il club rossonero ha infatti raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona per l'acquisto a titolo definitivo del talento italiano Filippo Terracciano, classe 2003 esterno destro degli scaligeri.



IL PREZZO - La cifra finale del trasferimento sarà di 4.5 milioni di euro più un milione di bonus, con il patto verbale tra i club ormai sancito, così come quello con il calciatore nativo di Verona: contratto di fino al 2028, nonostante le tante richieste il 20enne ha espresso la propria preferenza per la squadra di Stefano Pioli. Ora ci siamo: battuta la concorrenza di Juve e Fiorentina, decisivi gli incontri degli ultimi giorni nella sede rossonera con i dirigenti dell'Hellas e i rappresentanti del calciatore.