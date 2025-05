Getty Images

Milan, fatta per Torriani e Bartesaghi

Daniele Longo

un' ora fa

Dopo un ottimo precampionato negli Stati Uniti, Torriani è entrato a far parte della rosa della Prima Squadra, collezionando una presenza in Champions League e una in Coppa Italia, oltre all’essere stato utilizzato sporadicamente anche da Daniele Bonera nel Girone B di Serie C con la maglia del Milan Futuro. Il portiere classe 2005 ha raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Il nuovo accordo dovrebbe essere triennale, annuncio atteso questa settimana.



Accordo fatto anche per il terzino mancino Bartesaghi fino al 2030: il Milan blinda un giocatore seguito da diversi club esteri fino al 2030.