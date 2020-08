. I rossoneri, che, prima dello stop forzato causa, avevano il, hanno invertito la rotta negli ultimi mesi: questa sera, nella sfida dicontro il, i ragazzi di Pioli possono raggiungere quota, come ildi, al top in Europa. Mancano due reti a Ibra e compagni per issarsi in vetta, al fianco di Gabriel Jesus e soci. Le altre tutte dietro: ilè fermo a 27,rispettivamente a 21 e 23. In Italia l'a 31, mentrea 28 (ma le ultime tre hanno giocato una partita in più).. Prima? 28 gol in 26 partite... Fondamentale è stato anche l'apporto di Zlatan, a segno 9 volte in campionato, che al di là delle marcature personali è stato fondamentale per la crescita dei compagni, due in particolare: Antee Hakan, scudieri perfetti in un Milan che è volato nel finale.- La priorità del Milan è quella di rinnovare il contratto a Zlatan Ibrahimovic: pronta una proposta annuale a cifre minori rispetto a quelle inizialmente richieste (6 milioni) ma comunque importanti. Poi si andrà a caccia di un suo vice, non troppo ingombrante, come scrive il Corriere della Sera, un profilo giovane che possa crescere sotto l'ala protettrice dello svedese. Che si considera ancora un top player.