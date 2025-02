Milan, fattore Sottil per Conceicao: può essere l'arma in più nella corsa alla Champions e in Coppa Italia

Con la lotta serrata per il quarto posto in Serie A, che garantirebbe l’accesso alla Champions League 2025/2026, e il doppio derby con l’Inter in semifinale di Coppa Italia, ilha bisogno di tutte le risorse disponibili per affrontare una fase cruciale della stagione. Tra i rinforzi invernali, uno dei nomi che potrebbe rivelarsi decisivo è quello diArrivato nell'ultimo giorno del mercato di gennaio in, Sottil rappresenta un’opzione importante per le fasce rossonere. Per acquistarlo definitivamente dalla Fiorentina,, una cifra abbordabile se l'esterno offensivo dimostrerà di essere un valore aggiunto.Nei primi impegni con la maglia del Diavolo, Sottil ha già lasciato intravedere il suo potenziale. Dopo il debutto nel finale del match di Coppa Italia contro la Roma nei quarti di finale, è sceso in campo contro Verona e Torino, mostrando personalità e un buon impatto sul gioco della squadra.In una recente intervista a Milan TV, Sottil ha raccontato di essersi ispirato a Cristiano Ronaldo fin da bambino: “Da piccolo, quando ho iniziato a guardare le partite, mi è sempre piaciuto CR7, soprattutto quando era al Manchester United. Mi faceva impazzire, faceva cose incredibili. È un grande atleta e un grande professionista. È un esempio per il calcio. Sono cresciuto con lui”.Questa ammirazione per CR7 si riflette nel suo gioco: esplosività, velocità e abilità nell’uno contro uno sono i suoi punti di forza. Tuttavia, lo stesso Sottil ha ammesso di voler migliorare due aspetti fondamentali: “Il mio punto di forza è l’uno contro uno, mentre vorrei migliorare nel colpo di testa e nel mio piede debole”.Con Conceicao in panchina, il Milan potrebbe adottare uno stile di gioco più verticale e aggressivo, e in questo contesto Sottil può rivelarsi un’arma preziosa. La sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica può essere determinante, soprattutto in partite bloccate o contro difese chiuse. Inoltre, con il calendario fitto di impegni e la necessità di gestire le energie della squadra, la sua versatilità e freschezza potrebbero risultare cruciali.Il riscatto di Sottil dipenderà dalle sue prestazioni nei prossimi mesi. Se continuerà a mostrare crescita e continuità, il Milan potrebbe decidere di puntare su di lui a lungo termine. La concorrenza in squadra è alta, ma l’ex viola ha. Il Milan spera di sfruttare al meglio le sue doti in questa fase decisiva della stagione.