Finito il girone di andata in testa alla classifica e archiviato un emozionante derby di Coppa Italia,. La classifica parla dei rossoneri come favoriti, ma nell’ultimo turno i felsinei hanno sviluppato lo stesso Indice di Efficienza Fisica (91,4%) e addirittura un Indice di Efficienza Tecnica più elevato (89,6% vs 88,1%). Il Milan, che dovrà recuperare dopo i 106km – di cui quattro nella soglia di sprint – percorsi nel quarto di Coppa Italia, si troverà di fronte una squadra che, nell’ultimo turno contro i campioni d’Italia, è riuscita a completare il 50% di passaggi ad alto coefficiente di difficoltà, oltre che a concludere positivamente la metà degli uno contro uno. Saranno molto interessanti i duelli in accelerazione tra Hernandez e Orsolini (IEF 93%) e la sfida a distanza tra due dei difensori più performanti di questa stagione, cioè Romagnoli (K-Movement 97%) e Tomiyasu (Pressing 96%).Chi ha approfittato del passo falso del Milan nella scorsa settimana è stata la Juventus, che si è riavvicinata ai piani alti. Sebbene sulla carta la squadra di Pirlo parta da favorita (IET +2,6%, K- Pass +4,3%, Pressing +2,9%), un fattore determinante potrebbe essere l’Indice di Stabilità Fisica, di cui Juve e Sampdoria hanno tra i valori più bassi (96,7% per i bianconeri, 90,7% per i blucerchiati). Tuttavia mentre i bianconeri non scherzano anche in quanto ad instabilità tecnica (S-IET 96,7%, dietro troviamo solo Benevento e Fiorentina), Ranieri è riuscito a dare un’impostazione tattica ben precisa che consente ai blucerchiati di produrre performance abbastanza costanti sotto il profilo tecnico (S-IET 97,5%, hanno fatto meglio solo Spezia e Sassuolo).Infine occhi puntati su un remake di uno dei quarti di Coppa Italia:. I bergamaschi hanno chiuso il girone di andata al primo posto nella speciale classifica di Efficienza Fisica (92,8%, in linea con i Top Club Europei). Ad impressionare è la costanza dell’Atalanta nel mantenersi ad alto livello: non a caso è in testa anche nella classifica relativa all’Indice di Stabilità Fisica (98,7%).(Ilicic fresco vincitore di due MVP negli ultimi tre turni, Muriel ha chiuso il girone d’andata al terzo posto nella classifica complessiva di Serie A di Efficienza Tecnica), dal canto suo(IET 94%) una risorsa interessante. In questa gara, giocata da squadre offensive e spettacolari, si troveranno comunque di fronte i difensori con il rendimento più alto nell’ultimo turno di Coppa Italia: Acerbi (K-Solution 98%) e Romero (Pressing 97%).