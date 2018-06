Marouanese la prende con molta calma. Secondo Tuttosport, oggi il belga dovrebbe ufficializzare la sua decisione di lasciare il Manchester United. Tuttavia, il centrocampista continua a tentennare per ciò che riguarda il suo futuro. Evidentemente, Fellaini è convinto che le prestazioni al Mondiale potranno far aumentare il suo valore e, di conseguenza, l’ingaggio che gli verrà proposto. La strategia del giocatore potrebbe far comodo al Milan, ancora alle prese con la questione Uefa.