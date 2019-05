Il Milan ha annunciato la separazione da Carolina Morace per la guida della formazione femminile. Come riportato da Tuttosport, in lizza per la panchina rossonera ci sono due nomi riconducibili a Firenze: l'attuale tecnico della Fiorentina Women's Antonio Cincotta e il CT della Nazionale U20 - fiorentino ed ex allenatore della Primavera viola - Federico Guidi.