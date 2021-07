Laia Codina Panedes, nuovo difensore del Milan femminile, arrivata dal Barcellona, parla della sua nuova avventura in rossonero a Milan Tv: "Sono molto contenta perché alla fine arrivo in un club con tanta storia, e questo è sempre un aspetto importante. Ho tanta voglia di iniziare la nuova stagione e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Voglio crescere come calciatrice e come persona: credo sia il contesto giusto e perfetto per continuare a crescere e arrivare sempre più lontano".



IL MIO IDOLO - "Sin da piccola il mio idolo è sempre stato Puyol, capitano del Barcellona. A livello di giocatrici invece ho avuto la fortuna di giocare insieme a Mapi, centrale del Barça, un altro esempio che non posso non ammirare".



SULLA CHAMPIONS - "Ho avuto la fortuna di aver vinto la Champions la scorsa stagione e non solo: abbiamo conquistato il Triplete, è stato un anno da ricordare. Quando giochi la Champions, devi ricordare che è una competizione molto seria, in qualsiasi partita può succedere di tutto, contro qualsiasi avversario. Per questo durante la settimana serve essere sempre molto concentrati e preparare al meglio tutte le partite, sapendo che non puoi sbagliare nessun match. Si può essere eliminati in un istante".