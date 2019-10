Valentina Giacinti lascia il campo in barella e lo stadio Brianteo in ambulanza. In seguito a uno scontro aereo di gioco nella sfida vinta dal Milan femminile contro il Tavagnacco per 2-0, il capitano delle rossonere ha riportato un brutto infortunio alla testa, con le compagne che hanno subito richiamato l'intervento dei medici, entrati col defibrillatore che poi non è servito.



Rimasta cosciente, è uscita tra gli applausi del pubblico, che l'hanno accompagnata anche al suo ingresso in ambulanza.