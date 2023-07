Come era nell'aria, Martina Piemonte ha salutato il Milan Femminile. La centravanti ha scelto un lungo post su Instagram per salutare il club rossonero e ripercorrere il cammino di quest'ultimo anno e mezzo in rossonero. Nel suo futuro c'è la Women Super League inglese con l'Everton che sembra essere il favorito per metterla sotto contratto.