Adesso è ufficiale: sarà Maurizio Ganz il successore di Carolina Morace sulla panchina del Milan femminile. Questo il comunicato del club: "AC Milan comunica che, a partire dal 1° luglio p.v., affiderà la guida tecnica della Prima Squadra Femminile a Maurizio Ganz.



Cinquantuno anni, nato a Tolmezzo, in Friuli Venezia Giulia, milanese di adozione e con oltre 600 incontri disputati in carriera da giocatore, Maurizio Ganz torna al Milan, Club con cui ha giocato due campionati, totalizzando 52 presenze e 11 reti e vincendo uno scudetto nella stagione 1998-99.



Il contratto avrà una durata di due anni, fino al 30 giugno 2021. Maurizio Ganz sarà operativo in vista del raduno, previsto nell’ultima settimana di luglio, a cui seguirà un programma di incontri amichevoli di pre-season. Il collaboratore di Ganz sarà Davide Cordone.



“Maurizio ha sempre espresso nella sua carriera spiccate doti di leadership e mentalità con una cifra tecnica significativa – ha dichiarato il Direttore Sviluppo Strategico Area Tecnica Paolo Maldini – Sono certo che, grazie alla sua guida tecnica, le nostre ragazze continueranno il proprio percorso di crescita individuale e collettivo, a beneficio del nostro Club”.



Maggiori dettagli sul programma estivo della Squadra Femminile saranno comunicati nei prossimi giorni.