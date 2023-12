Il nome di Rade Krunic è in cima alla lista dei partenti, in casa Milan, durante la finestra di gennaio. Non è un mistero che il Fenerbahce abbia messo gli occhi sul mediano bosniaco e, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, presto il direttore sportivo del club turco arriverà a Milano per trattare l'acquisto dell'ex Empoli e cercando di abbassare le pretese del Milan, pronto a incassare 6/7 milioni di euro.