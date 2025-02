Milan-Feyenoord, città blindata: l'invasione di tifosi olandesi e tutte le precauzioni

AFP via Getty Images

Ilaffronta stasera alle 18:45 ilnel ritorno dei playoff di, partendo dall'1-0 per gli olandesi maturato al De Kuip una settimana fa in virtù della rete di Paixao.Grande apprensione in città per via della presenza di migliaia di tifosi biancorossi, pronti a sospingere la squadra di Bosschaart agli ottavi di finale del torneo sia dall'interno (oltre 4mila) sia dall'esterno di San Siro, dato cheAllerta massima a Milano, perché: da quel momento la Capitale per loro è off limits, ma lo stesso non vale per stasera: "Spero che si comportino bene e che ci appoggino per tutto il match", le parole del tecnico.

Blitz dei tifosi del #Feyenoord ed ecco spuntare un murales come firma della loro presenza a #Milano.

Pronto l'intervento della tifoseria rossonera che ha provveduto a imbrattarlo fino a renderlo irriconoscibile. Sfida tra gli spalti già iniziata, ora tocca al campo.… pic.twitter.com/MyfndCkmbU — Milan Zone (@theMilanZone_) February 18, 2025

Nella notte tra domenica e lunedì, i tifosi del Feyenoord hanno realizzato un murales con scritto il nome del club nei pressi dello Stadio San Siro. I sostenitori del Milan hanno provveduto immediatamente a cancellarlo con scarabocchi e scritte come “Curva Sud”, “Curva Sud Milano”.

La città si è attrezzata per far fronte ad ogni tipo di disagio, a partire dalle linee metropolitane M1 e M2 che potrebbero subire rallentamenti: alcuni treni saranno riservati esclusivamente ai supporters olandesi.