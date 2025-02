Getty Images

Milan-Feyenoord, la MOVIOLA LIVE: Moder in netto ritardo su Leao. Theo Hernandez ammonito, era diffidato

Redazione CM

15 minuti fa



Milan-Feyenoord è una sfida valevole per il ritorno dei playoff di Champions League. Di seguito gli episodi da moviola analizzati e raccontati da Calciomercato.com:



Arbitro: Marciniak

Assistenti: Listkiewicz/Kupsik

IV uomo: Myc

Var: Kwiatkowski

Avar: Dingert



44' - Sciocchezza di Theo Hernandez che viene ammonito per una trattenuta prolungata ai danni di Hadji. Il francese era diffidato.



21' - Il primo giallo della partita è per Moder che entra in netto ritardo su Leao.