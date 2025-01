Milan-Feyenoord, nuovi contatti per Gimenez: quando la trattiva può sbloccarsi, spuntano le sirene arabe

A fuoco lento,Siamo entrati nell’ultima settimana di trattative e nell’ultima di. Mercoledì sia i rossoneri che gli olandesi sono impegnati nella tonnara dell’che potrebbe rimescolare le carte e di sicuro deciderà la classifica finale e le partecipanti ai playoff. Insomma, prima di quella serata non ci saranno grosse novità anche se. Il Feyenoord vuole che Gimenez giochi la partita contro il, troppo importante, troppo decisivo il messicano per le sorti europee della squadra di Rotterdam.

Giovedì sarà quindi la giornata della verità ma la trattativa deve essere messa in piedi già in queste ore. A una settimana dalla prima offerta presentata dal Milan - una proposta da– i rossoneri potrebbero dunque tornare alla carica e stavoltaUna nuova offerta da parte dei rossoneri è pronta:per convincere il club a cedere il classe 2001, capace di segnareNelle ultime ore infatti, come riporta Matteo Moretto, anche un clubha approcciato il giocatore, invano.Il piano di Moncada e Furlani è quello di prenderlo subito. A fargli spazio e a lasciargli la maglia numero 9 dovrebbe essere, cui il club è pronto aaffinché accetti di andare e accasarsi alche l’ha richiesto. Qualora non dovesse chiudersi l’accordo, l’operazione tra i due club verrebbe di fatti rimandata alla prossima estate.