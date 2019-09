"Vado avanti perché sono convinto delle mie idee". Giampaolo ieri non ha fatto nessun passo indietro, nonostante il Milan abbia scritto una delle pagine più amare della sua gloriosa storia calcistica. Ha incassato la fiducia di Maldini ma è conscio che, qualora non dovesse vincere a Genova contro i rossoblu, il suo destino sarebbe già più che segnato.



SPUNTA GARCIA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, sta avanzando una candidatura a sorpresa per sostituire, eventualmente, Giampaolo: si tratta dell'ex tecnico di Roma e Olympique Marsiglia Rudy Garcia. Un profilo gradito e con ottima esperienza internazionale, un profilo considerato da Milan. Fiducia a tempo per Giampaolo, avanza Garcia.