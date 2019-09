È arrivato all'Udinese nel luglio del 2016 per 3 milioni, adesso i friulani ne chiedono almeno 25. Rodrigo De Paul è diventato grande, ha conquistato un posto nella nazionale argentina e su di lui si sono concentrate - in breve tempo -le attenzioni di tante società: la Fiorentina, in estate, ci è stata molto vicina. Ma non solo: l'Atletico Madrid ci ha fatto un pensiero, e il Milan resta alla finestra.



CONTATTI CON L'AGENTE - Paolo Maldini ha informato l'agente di De Paul, Agustin Jimenez, di essere interessato al classe 1994. L'argentino piace molto alla dirigenza rossonera per la sua abiltà nel giocare sia a centrocampo che sulla trequarti, ha qualità fisiche e tecniche che possono esaltarsi con Giampaolo. Il Milan ci pensa in vista di gennaio, sa che Rodrigo vorrebbe provare una nuova esperienza professionale. La missione rossonera può partire a stretto giro di posta.