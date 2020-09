. In tre casi su tre il Milan è ripartito resettando tutto e ricominciando da zero. In tre modi diversi, con personaggi diversi e buttando via un sacco di soldi. Per tre volte su tre il Milan ha cambiato gli attori, la sceneggiatura, la filosofia di gioco e di lavoro. Per tre volte l’unico comune denominatore sono stati i risultati deludenti e i bilanci sempre più rossi. Quest’estate stava per accadere la quarta volta la stessa cosa. Il Milan stava per mettere in atto la quarta rivoluzione, un’altra rivoluzione tecnica, un’altra rivoluzione filosofica, un’altra infornata di facce nuove, un’altra vagonata di soldi spesi.. In campo e fuori dal campo. I motivi ce li ricordiamo e sicuramente, oltre ai miglioramenti tecnici del 2020, hanno influito anche le necessità economiche e i tempi accorciati dal campionato splittato e dalla conseguente brevissima pausa estiva.. Da troppi anni i rossoneri hanno cominciato le stagioni con il piede sbagliato e alla fine queste "false partenze" hanno condizionato l’esito di tutte le annate. Si è sempre arrivati molto lontano dall’obiettivo finale. Perdere tanti punti per strada nei primi due mesi significa non solo non raggiungere l’obiettivo ma anche non lottare mai per raggiungerlo.Ci sono tutti gli ingredienti per cominciare con il piede giusto, che poi è lo stesso con il quale Ibra e compagni hanno concluso la scorsa stagione solo poche settimane fa.. Che però Ibra e compagni dovranno affrontare con una testa e una gamba diverse da quelle viste giovedì in Irlanda.