Quel minuto 44 di un normalissimo Milan-Torino di febbraio Gabbia lo ricorderà molto a lungo. L'emozione indescrivibile dell'esordio in serie A con la maglia rossonera dopo tutta la trafila fatta nel settore giovanile. Matteo era consapevole che, prima o poi, quel momento sarebbe arrivato: glielo aveva promesso la stessa società motivando il rifiuto di un trasferimento al Parma nel mese di gennaio. Il club emiliano aveva fatto di tutto pur di portarlo in gialloblu negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato, trovando anche un accordo con il ragazzo e il suo agente. Ma Boban e Maldini credono fortemente nelle qualità di Gabbia tanto che è già in cantiere il rinnovo del contratto. Tutti i dettagli nel nostro focus video.