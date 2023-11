Manca solo l'annuncio. Era questo l'ultimo aggiornamento che vi avevamo dato (LEGGI QUI) sulla trattativa che Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale stavano portantdo avanti per riavvicinare l'attaccante svedese al Milan. Da allora, da quel 9 novembre, sono passati 10 giorni di silenzi, mezze conferme come quella di Furlani, e qualche rumors che spostava idee e deadline oltre il 2024. Quello che mancava, almeno per ora, era la conferma della volontà di Zlatan che in silenzio non aveva mai confermato l'accordo.



"VEDREMO" - E per la prima volta Ibra non ha smentito il suo secondo ritorno, stavolta da dirigente dopo il primo IZBACK da calciatore. L'ex bomber era presente a Las Vegas in veste di ospite del box Ferrari in occasione del Gran Premio disputatosi nella notte e vinto da Verstappen con Leclerc giunto secondo al traguardo. E qui si è concesso ad una veloce battuta ai microfoni dei cronisti e riportata dall'Ansa: "Che spettacolo la Formula 1 qui, gli americani sanno come fare lo show. Sono un grande tifoso della Ferrari, ho portato bene con la pole. Quando l'annuncio al Milan? Vedremo...".



IL NUOVO RUOLO - Ma quale sarà il ruolo di Ibrahimovic quando l'annuncio sarà poi ufficializzato? Alla fine, con Cardinale è stata trovata una convergenza sul ruolo di special counsel, ovvero consulente esterno che però lavorerà a stretto contatto con la squadra sia a Milanello che nelle gare in trasferta, con un filo diretto continuo con i dirigenti e con la proprietà. Manca solo l'annuncio. Quando arriverà? "Vedremo...".