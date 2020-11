Solo chi è capace di leggere lo sviluppo dell'azione in anticipo, e ha qualità e sensibilità di tocco,, uno di quei giocatori in grado di lasciare il segno all'interno di una partita. Lo stesso tecnico Danieleaveva sottolineato la prova del centrocampista azzurro: "La bella prestazione di Tonali? Fa parte di un percorso, abbiamo piena fiducia nel ragazzo, oggi è stato determinante. È un ragazzo intelligente e serio, siamo molto contenti di lui".La speranza, in casa Milan, è che ieri sia scattata la scintilla giusta nella stagione di Sandro Tonali.E la netta sensazione che l'intesa con i compagni stia crescendo partita dopo partita. Sette presenze complessive in Europa League, titolare fisso nella fase a gironi. Solo cinque presenze in campionato, l’ultima da titolare in casa dello Spezia a inizio ottobre. Non è facile trovare le distanze e la confidenza in campo con i compagni quando non si ha grande continuità di utilizzo.Nei primi 45' è sembrato ancora timido, preoccupato più a non commettere errori che a prendersi delle responsabilità in fase di sviluppo dell'azione. Perché la qualità per farlo c'è tutta, basta riguardare l'azione del gol rossonero.Ma serve qualcosa in più per prendersi la scena e diventare un perno insostituibile di questo Milan. Il tempo gioca tutto a favore di Sandro: d'altronde un classe 2000 di talento va aspettato senza eccessiva fretta.