All'ultima curva il Milan ha trovato il sorpasso sulla Roma. Lo ha fatto al termine di una partita giocata con grande intensità e carattere, spinto da un Higuain straripante. Nell'esultanza rabbiosa c'è tutta l'essenza di Gonzalo: già leader e in grande sintonia con Gattuso come testimonia il lungo abbraccio finale. Davanti a Kakà, a Leonardo e Maldini, al presidente Scaroni e a Gordon Singer i rossoneri trovano la prima vittoria stagionale, riscattando la delusione di Napoli.

NON SOLO FINALIZZATORE - E' bastato poco al Pipita per far innamorare San Siro. Un pubblico che aspettava da tanti anni un giocatore così, un numero 9 in grado di inventarsi la giocata decisiva. Perché Gonzalo non è solo un finalizzatore: quell'assist, al termine di una gara così dispendiosa, è un gesto tecnico di pochi eletti. L'intesa con Cutrone potrebbe aprire ad una nuova via, per il momento non ancora esplorata con continuità, ovvero il modulo a due punte.

LEADER - Castillejo ha confermato di avere un potenziale sul quale lavorare, Laxalt ha una gamba interessante. I frutti del lavoro, seppur in tempi brevissimi, di Leonardo e Maldini inizia a lanciare i primi messaggi. L'aver portato Higuan al Milan è il certificato di qualità che Elliott ha dato al nuovo corso. Perché il Pipita è già la guida di classe, carattere e intelligenza di un gruppo forte ma molto giovane.