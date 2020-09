Il mercato di Fiorentina e Milan, in questa strana e lunga sessione estiva, è sicuramente legato a doppio filo. La presenza di Pioli, alcuni giocatori in uscita dalla squadra di Commisso e diversi obiettivi condivisi, hanno reso i rossoneri un vero e proprio rivale della viola, che ha dovuto fare i conti più volte con la società di Gazidis, con la consapevolezza che presto o tardi arriverà un incontro tra le parti per parlare di Nikola Milenkovic, Federico Chiesa o German PezzellaLa questione che ha scosso l’ambiente viola, nelle ultime 48 ore, porta il nome di Ante Rebic, e una di quelle operazioni di mercato che lasciano tanti punti interrogativi. Il giovane croato fu portato in Italia da Pantaleo Corvino, che scommise su di lui, senza riuscire ad imporsi e iniziando un lungo giro di prestiti. L’unica squadra che puntò su di lui fu l’Eintracht Francoforte, che ricevette un forte sconto affinchè acquistasse il cartellino del giocatore, anche se il direttore sportivo salentino giocò una delle sue carte, ovvero la percentuale sulla futura rivendita.Dopo la cessione in prestito del croato al Milan la scorsa estate, i viola aspettavano questa sessione per battere cassa, ma non sarà così facile.L’ufficialità del passaggio a titolo definitivo di Rebic al Milan risale a sabato, e le cifre sono state tenute nascoste, con una manovra che ha destato qualche sospetto all’interno della Fiorentina. Circola in Germania il prezzo pagato dall’Eintracht per Andre Silva, che è entrato nell’affare dopo lo scambio di prestiti della scorsa stagione, e si parla di 9 milioni di euro.soprattutto qualora le cifre dell’operazione non fossero ritenute congrue., complice anche la strategia dell’Eintracht, che ha comunicato di non voler rendere pubbliche le cifre del trasferimento.