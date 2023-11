Di seguito la rassegna degli episodi da moviola di, big match del sabato di Serie A della 13esima giornata:DEI GIUDICI – MARGANIIV: RAPUANOVAR: MAZZOLENIAVAR: PAGNOTTA56' - Bonaventura atterrato al limite dell'area da Tomori, che viene ammonito. Il viola chiede addirittura il rosso, esagerando.45' -In realtà,(rigore, rosso e conseguente squalifica). Perché Tomori venne espulso contro il Chelsea, allora? Semplice, perché l'inglese si rese reo di una trattenuta, uno dei casi in cui si può comunque estrarre il rosso. Gli altri? Spinte, trattenute, falli di mano e laddove non vi sia da parte del difendente l’intenzione o la possibilità di giocare il pallone e ancora, ovviamente, se il fallo prevede di per sé il cartellino rosso (condotta violenta). Parisi aveva il pallone a distanza di gioco (dogso genuino).Un’altra vittoria del buonsenso è l’addio alla tripla sanzione: rigore, espulsione, squalifica. Quando un difensore (il più classico è il caso del portiere) interviene in area negando un’evidente opportunità di segnare una rete all’avversario nel tentativo di giocare o di contendergli il pallone, scatterà solo l’ammonizione. Il rigore, infatti, punisce già il fallo senza bisogno di lasciare una squadra in inferiorità numerica. Attenzione, però, perché il cartellino rosso verrà comunque estratto dall’arbitro nei casi di30' - Chukwueze giù in area, ma Milenkovic va pulito sul pallone.13' - Arthur frana su Pulisic che aveva sfondato per vie centrali, giallo inevitabile.