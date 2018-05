MILAN



Donnarumma 6: non viene accolto benevolmente dai suoi tifosi nel prepartita, per sua fortuna passa un pomeriggio abbastanza tranquillo.

Calabria 6,5: mette le marce alte e sfreccia a tutta velocità sulla sua corsia. Attento anche in fase di non possesso palla.

Bonucci 6: si concede un dribbling di troppo che da il via all'azione del vantaggio viola. Si rialza subito, i suoi cambi di gioco su Calhanoglu disorientano la Fiorentina.

Romagnoli 6,5: dalle sue parti Simeone non sfonda, spesso elegante anche nelle uscite palla al piede. A volte ci si dimentica che è solo un classe 1995.

Rodríguez 6: si fa trovare impreparato sull'imbucata di Chiesa, un movimento che ha dimostrato di soffrire spesso in stagione. Per il resto, supera il colpo dell'errore e gioca una discreta partita.

Kessie 7: nella prima frazione taglia a fette la difesa a tre della Fiorentina con delle sgroppate degne del miglior Serginho. Dominatore incontrastato della mediana. Spreca una buona occasione nel primo tempo che poteva essere il punto esclamativo su una prova maiuscola.

Locatelli 6,5: si piazza davanti la difesa e forma una diga preziosa, fungendo quasi da terzo marcatore. Lucido anche in fase di regia.

Bonaventura 7: raggiunge quota 8 in campionato, superando il suo record assoluto di marcature. Jack lancia un segnale alla dirigenza, uno con le sue caratteristiche in rosa serve eccome. (dall'84 Torrasi s.v)

Cutrone 7,5: riscatta con una prestazione gagliarda un periodo non brillantissimo. Il primo gol è alla Inzaghi, con avvitamento e colpo di testa sul secondo palo. Raggiunge la doppia cifra con un destro mortifero, non male per un ragazzo alla prima stagione in serie A. (Dal 70' André Silva 6: entra in campo a risultato acquisito, si diverte con un paio di giocate a effetto. Cestina una ghiotta occasione nel finale)

Kalinic 7: più di un'ora giocata su livelli molto alti. Impegna Sportiello, attacca la profondità e nel secondo tempo è letale sotto porta per il 3-1 che chiude, di fatto, la partita. (Dal 77' Antonelli 6: buon quarto d'ora finale, si va vedere in area avversaria)

Calhanoglu 8: gli dei del calcio sorridono al turco, decisamente una categoria superiore al resto della squadra. Quando apre il compasso per la Fiorentina sono dolori. Un gol, due assist e tante giocate di grande qualità.

All. Gattuso 7: temeva questa partita in maniera particolare, tanto da trasmettere una energia pazzesca dalla panchina. Il suo Milan ha avuto una media da Champions League, paga un girone di andata deficitario.



FIORENTINA



​Sportiello 5: gravi responsabilità sul primo gol di Calhanoglu, quando si fa sorprendere sul suo palo. (Dal 46' Dragowski 5: prende gol sul suo palo anche lui da Cutrone)

Vitor Hugo 6: mette più di un rammendo sulla corsia di sinistra, costretto al cambio per un problema fisico. (Dal 28' Oliveira 5: partecipa anche lui al naufragio collettivo),

Pezzella 4,5: arcigno su Kalinic ma le prime due marcature le ha sulla coscienza. Commette il fallo da dove nasce la punizione di Calhanoglu, si fa anticipare da Cutrone in occasione della rete del vantaggio rossonero. (dal 46' Gaspar 5: Kalinic lo brucia nel gol del 3-1)

Milenkovic 4,5: pomeriggio da incubo contro Calhanoglu per il difensore serbo.

Chiesa 6,5: l'assist per il gol di Simeone è una mousse al cioccolato dolcissima. Scatta, dribbla e cerca i suoi compagni ma oggi sembra predicare nel deserto.

Benassi 5,5: buon primo tempo, quando costringe Rodriguez a stare basso. Nel secondo tempo non si vede mai.

Cristoforo 5: sovrastato dall'impeto di Kessie e Locatelli, l'uruguaiano è impalpabile.

Dabo 6: buona gamba e voglia di non arrendersi mai nonostante il clima dei suoi sembra quello di una squadra già in vacanza.

Biraghi 4,5: ha un buon piede e quando spinge sembra poter far male al Milan. Disastroso in fase difensiva: i gol arrivano tutti dalla sua parte.

Saponara 5,5: galleggia sulla trequarti e inizialmente crea qualche fastidio alla linea del Milan. La sua partita, però. dura solo 60 minuti.

Simeone 6: un bel gol con lo scavetto per chiudere una stagione positiva.

All.Pioli 6: oggi non si è vista una Fiorentina onorevole, ma la strada percorsa fino a San Siro è stata entusiasmante.